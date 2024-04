Calcio femminile | Italia attesa alla prova del nove contro la Finlandia nelle qualificazioni agli Europei 2025

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladel. La Nazionalena diha iniziato molto bene la propria avventura. L’esordio non era dei più semplici, ovverol’Olanda a Cosenza. Le azzurre hanno saputo mettere sul rettangolo verde calabrese grande qualità e coesione per battere le neerlandesi e le reti di Valentina Giacinti e Agnese Bonfantini sono state decisive per centrare l’obiettivo. Domani, (ore 18.15ne, diretta su Rai 2 HD) all’Helsinki Football Stadium, la compagine tricolore sarà oppostae vorrà replicare quanto fatto nella prima uscita di questo nuovo percorso. Andrea Soncin e le ...

Italia, non ti fermare. Dopo la brillante e per certi versi inaspettata vittoria a Cosenza contro la corazzata Olanda, la Nazionale di calcio femminile affronterà domani, martedì 9 aprile

Domani Finlandia-Italia femminile per l'Europeo, Soncin:«Abbiamo le qualità per fare male» - Il debutto è stato importante. La vittoria contro i Paesi Bassi ha lanciato l'Italia nel girone di qualificazione al prossimo Europeo in Svizzera. E domani le azzurre di Soncin ...ilmessaggero