Calcio a cinque femminile Chiaravalle batte Pucetta 2-0

(Di lunedì 8 aprile 2024) Due giornate al termine della stagione regolare. Da giovedì 18 aprile final four di Coppa Italia a Genova, 8 aprile 2024- Le rosanero di mister Molinelli battono al palazzetto comunale il2-0. Un rush finale di campionato inarrestabile in attesa delle Final Four di Coppa ItaliaFutsal. La semifinale, giovedì 18 aprile a Genova. Inizio equilibrato tra le due compagini, entrambe provano ad approfittare dei vari errori difensivi sfruttando le ripartenze a ritmi sostenuti. Dopo 4’ giocati la prima occasione è del: dal lato sinistro Contestabile serve un bel passaggio verso Cataneo che trovandosi sola al limite dell’area, manda abbondantemente al lato. All’8’ le rosanero provano ad alzare i ritmi creando occasioni ma senza concretizzare. Una buona triangolazione tra Magnanti, De Brito ...

È già cominciato il futuro del Modena Cavezzo. Dopo gli addii annunciati in questi giorni del ds Fazio e di coach Sapinho (che comunque resterà in panchina per le ultime tre ininfluenti gare di A2 ... (sport.quotidiano)

Il ministro per lo sport: "Sul razzismo serve l'impegno dei giocatori in campo" ROMA - "Al momento della firma degli accordi tra club e tesserato si stabiliscono i reciproci diritti e doveri , sulla ... (ilgiornaleditalia)

Ultima giornata in C1 (ore 15). Il Sassuolo è già terzo (+3 su X Martiri e vantaggio negli scontri diretti) e va a Colorno col Parma, a cui serve un punto per evitare i playout. I neroverdi devono ... (sport.quotidiano)

Rom e Paulo non segnano più come prima. Però la Coppa passa (anche) dai loro gol - Uno ha segnato solo 4 gol in questo primo scorcio del 2024, l’altro è a secco ormai da un mese, con l’ultima sua rete datata 7 marzo (al Brighton). Insomma, per Romelu Lukaku e Paulo Dybala non è cert ...gazzetta

Calcio femminile, Italia attesa alla prova del nove contro la Finlandia nelle qualificazioni agli Europei 2025 - La prova del nove. La Nazionale italiana di Calcio femminile ha iniziato molto bene la propria avventura nelle qualificazioni agli Europei 2025. L'esordio non era dei più semplici, ovvero contro l'Ola ...oasport

Derby e violenza, 4 arresti e 5 denunce per tifosi di Lazio e Roma - L'ultimo fermato è un 24enne figlio di un ex capo ultrà laziale, indaga anche la Procura Federale su ululati razzisti ed esultanza di Mancini ...rainews