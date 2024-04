Calcio a 5 | serie A femminile Tutto facile per Falconara a Foligno Sette reti e terzo posto confermato

(Di lunedì 8 aprile 2024) 07 ATLETICO : Proietti, Narcisi, Harakawa, Mercuri, Bisognin, Paggi, Ferroni, Magnini, Corboli, Zelli, Di Martino, Cecconi. All. Battistone. STILCASA COSTRUZIONI: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Gregori, Pirro, Pesaresi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti. Arbitri: Minardi (Cosenza), Loprete (Catanzaro). Crono: Paverani (Roma 2).: pt 5’52’’ Elpidio (F), 17’06’’ Kubaszek (F), 18’42’’ Pereira (F); st 1’19’’ Ferrara (F), 8’18’’ Soldevilla (F), 16’08’’ Ferrara (F), 17’47’’ Praticò (F). Note: ammonite Mercuri (A), Pellegrino (A), Narcisi (A).per lo Stilcasa Costruzioniche, a, ne rifilaa un Atletico già salvo. Oltre alle indubbie qualità ...

Dopo la matematica promozione del Cesena, quest’oggi la festa si è spostata a Mantova con la squadra biancorossa che ha potuto festeggiare il ritorno in Serie B. Il pareggio del Padova con il ... (metropolitanmagazine)

Bianconeri che tornano a muovere la classifica contro la quarta forza del torneo. Classifica sempre deficitaria. Gabrielloni a suon di gol tiene il Como in seconda posizione VALLESINA, 7 aprile ... (vallesina.tv)

Tanto lavoro da fare ancora per Boscaglia. Importantissime vittorie per Recanatese e Fermana , perde la Vis a Rimini VALLESINA, 7 aprile 2024 – L’ Ancona era attesa oggi dalla trasferta di Pontedera , ... (vallesina.tv)

Niente rigore su Zerbin-Ngonge, arriva la risposta ufficiale dell'AIA a Open Var: "Rigorino" - Ultime notizie serie A - S'è discusso tanto dell'episodio da rigore Zerbin-Ngonge nel primo tempo di Monza-Napoli. Il moviolista di DAZN Luca Marelli a Open Var ha commentato così questa sera l'episod ...msn

Venezia pari, ora è a -3 dal Como - serie B Classifica sempre più favorevole per il Como, che guadagna un punto sul terzo posto grazie al pareggio del Venezia ad Ascoli per 0-0 Classifica sempre più favorevole per il Como, che guadagna ...laprovinciadicomo

Molfetta Calcio, prova di forza con lo Spinazzola. Ora il rush finale - La Molfetta Calcio vince con merito per 2 reti a 0 , nell'insidiosa trasferta contro la Nuova Spinazzola e continua a tenere viva, la corsa verso i play-off promozione. Sul neutro di Toritto infatti, ...molfettaviva