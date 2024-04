Calcio a 5 | Futsal Week 2024 | i convocati dell’Italia per l’evento di Porec

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo un inizio ditutt’altro che esaltante, la nazionale italiana maschile dia 5 è pronta a tornare in campo per un evento internazionale in questo mese: la, che si terrà adal 10 al 14 aprile. Il ct Massimiliano Bellarte, a tal proposito, ha reso note le convocazioni per la rassegna croata che vedrà gli azzurri affrontare, nell’ordine, la Turchia, la Bosnia e il Venezuela. Sono 18 i selezionati: 4 portieri e 14 giocatori di movimento, fra cui Carmelo Musumeci, Alex Merlim, Gabriel Motta e Julio De Oliveira. Di seguito l’elenco completo deie il calendario. Portieri: Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Alessio Gattarelli (Lecco), Daniele Ducci (Olimpus Roma), Gianluca Parisi (Sandro ...

Messina Futsal, nulla da fare contro la capolista New Taranto. Per il playout sarà decisiva l'ultima sfida