Calci | pugni e un bidone in testa da due ragazzini? Treviso | orrore contro un 50enne | Video

(Di lunedì 8 aprile 2024) Battaglie di civiltà, anche piccole e quotidiane, soffocate… nell'inciviltà. È quanto accaduto, purtroppo, a Luca Gobbo, 50 anni, trevigiano che vive in Svizzera e che è stato preso a, anche quando era per terra, dopo aver osato intervenire in difesa di una donna, presa di mira da due minorenni in pieno centro a. La donna prova e rimproverava i ragazzi che impennavano con le loro biciclette in una zona riservata ai passanti, quini una manovra in quel momento pericolosa per tutti. I due bulli, invece di rendersi conto della sciocchezza, hanno cominciato ad offenderla, insultarla e a filmare tutto con il cellulare, per giunta. La lite che si è scatenata in vicolo Rialto è stata così accesa che è risultato necessario l'intervento dei poliziotti, a loro volta costretti a respingere ...