Calci | pugni e sediate in pieno centro | individuati quattro minori

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ancona, 8 aprile 2024 – Non resterà impunita la baraonda andata in scena nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, in. I carabinieri hanno già identificatominorenni, tra i 16 e i 17 anni, tutti sudamericani residenti in provincia di Ancona, che avrebbero innescato il far west poi esploso a colpi di catene, sedie, morsi e bottigliate tra corso Mazzini e la traversa di via Benincasa. Informate sia la Procurale che quella ordinaria. S’indaga per rissa ma non è escluso che possano ravvisarsi altri reati. I militari hanno un lungo lavoro da fare che riguarda la visione dei filmati delle telecamere di pubblica sicurezza e quelle dei locali pubblici della zona da controllare per vedere come sono andati i fatti e chi ha colpito per primo e come. Le spycam hanno ripreso il parapiglia violento che si ...