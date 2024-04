Calci | incontro pubblico L' affido | una comunità che accoglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024)8 aprile 2024- Venerdì 12 Aprile, dalle ore 17 alle ore 19 in biblioteca comunale "Leopoldo Meucci" (via Vincente della Chiostra 49,) si terrà l'dal titolo "L', unache", teso a far conoscere tutti gli aspetti legati al sistema dell'familiare. - Introduzione: Valentina Ricotta, assessora alle poliche sociali del Comune di- Saluti: Cristina Laddaga, Società della Salute zona Pisana Interventi: - Elena Popolizio e lena Ancillotti, Centro Affidi e Centro Adozioni - Le esperienze della Associazioni: Famiglia Aperta e m'ama dalla parte dei bambini - Cinzia Pippia e Silvia Di grigoli, Apertamente Centro per le famiflie Per informazioni scrivere a [email protected] o ...