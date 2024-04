Cagliari | progetto resilienza | 58 assenze fra i big | Ranieri punta a una salvezza miracolosa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’uomo dei miracoli sportivi è pronto a scrivere un’altra pagina di storia. Ancora i giochi non sono fatti, è vero, e il rush finale della Serie A è pieno di insidie con 7 squadre raccolte in 5 punti. Ma se c’è un uomo in grado di mettere la propria, elegante, firma sull’ennesima impresa, quell’uomo è sir. Claudio. All’inizio della stagione, è inutile nascondersi, chiunque avrebbe dato ilper spacciato. Del resto, con una partenza a handicap fatta di 9 gare senza vittorie e appena 3 punti raccolti, frutto di altrettanti pareggi, 5 gol fatti e 18 subiti) faceva presagire un futuro decisamente oscuro all’orizzonte. Eppure, archiviata la 31ª Giornata di Serie A con un successo per 2-1, in rimonta, sull’Atalanta, ilè attualmente 13° a quota 30 punti, +4 sul Frosinone e sulla zona retrocessione. Ed è arrivato fin ...