(Di lunedì 8 aprile 2024) Stava tornando a casa dopo una pedalata in bici lungo la pista ciclo pedonale fra Cupra e Grottammare quando, per cause in corso d’accertamento, è caduto battendo la testa. L’uomo A.R. di 62 anni, ex dipendente civile negli uffici della polizia locale di Grottammare, è statoall’ospedale di. E’ accaduto verso le 12 di ieri all’altezza del dream point sul 43° parallelo. Il paziente non ha perso completamente i sensi, ma le sue condizioni sono apparse subito di una certa delicatezza, considerato il trauma cranico e le ferite alla testa. La centrale operativa di Ascoli ha inviato sul posto un equipaggio della potes con medico a bordo e l’eliambulanza che è atterrata nell’area verde a nord della foce del torrente Tesino, dov’è avvenuto il trasbordo del sessantaduenne dall’ambulanza al velivolo. Secondo la prima ipotesi il ciclista ...

Un macigno Cade dal Carega vicino a un rifugio. Nuova frana sulle Piccole Dolomiti - Un forte boato udito dai gestori del Rifugio Pertica provenire dall'esterno e poi il rumore come di pioggia battente. Il primo collegato al masso ...ecovicentino

Cade dalla bicicletta. Trasportato ad Ancona - Stava tornando a casa dopo una pedalata in bici lungo la pista ciclo pedonale fra Cupra e Grottammare quando, per cause in corso d’accertamento, è caduto battendo la testa. L’uomo A.R. di 62 anni, ex ...ilrestodelcarlino

Ghali: «Smettetela di farmi sentire sbagliato a essere musulmano. Non facciamoci influenzare da chi vuole cancellarci la storia» - Il rapper in pellegrinaggio alla Mecca per il Ramadan. In un post di qualche tempo fa accusava media e opinione pubblica di contribuire a demonizzare l’immagine della religione islamica ...corriere