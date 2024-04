Cadavere di una ragazza ritrovato in una chiesa vicino ad Aosta | si indaga per omicidio

Si stanno concentrando su un furgone di colore rosso bordeaux le indagini dei carabinieri di Aosta in merito al ritrovamento del corpo privo di vita di una giovane donna in una ex chiesetta di La ... (gazzettadelsud)

Donna uccisa in Valle d'Aosta trovata con tagli all'addome e al collo: Cadavere trascinato dopo l'omicidio - Nuovi dettagli sul ritrovamento del Cadavere di una donna in una chiesetta abbandonata nella frazione Equilivaz del comune di La Salle, in Valle d'Aosta ...notizie.virgilio

Auto in fiamme a Castellammare, all’interno trovato Cadavere carbonizzato: indagini per identificarlo - Il Cadavere è stato scoperto all'alba di oggi, lunedì 8 aprile: indagini in corso da parte dei carabinieri per identificare il corpo e per stabilire ...fanpage

Aosta, mistero sul femminicidio in una chiesa sconsacrata. Caccia al furgone rosso - Fitto mistero sull’omicidio della ragazza trovata morta nella cappella diroccata di Equilivaz, una borgata non lontano da La Salle. A notare il ...iltempo