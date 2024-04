Busto Arsizio | al via la seconda edizione del “L’Amore Oltre | l’affettività e la sessualità nella disabilità”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024)– Tema delicato e complesso, al centro del convegno, alla, presentato e in programma asabato 20 aprile dalle 9 ai Molini Marzoli, dal titolo “e la”. L’iniziativa è finalizzata ad approfondire un tema importante che molto spesso non viene trattato in famiglia o nelle comunità per mancanza di strumenti utili e mirati. E’ organizzato dal Comune di- Assessorato all’Inclusione sociale e salute - in collaborazione con Cooperativa Sociale Società Dolce, ANFFASProgetto 98, Cooperativa Sociale ...