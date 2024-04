Burraco e solidarietà | domenica si gioca per l' Associazione Girotondo per Sempre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Firenze, 8 aprile 2024 - Buone notizie per gli appassionati die, soprattutto di beneficenza.prossima il Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico promuove il torneo a scopo benefico, nel Ristorante De’Bardi a Firenze. L’ evento sarà dedicato all’per, il cui obiettivo come è ben noto in città è quello aiutare i bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale Meyer. "La sfida diavrà inizio alle 15,30 - spiega la presidente dell'nonché giudice di garaGiuliani -, in uno straordinario spazio ricavato (dopo 5 lunghi anni di ristrutturazioni) nientemeno che da un antico palazzo medievale appartenuto ad una delle più importanti famiglie della città. Ricordiamo che la Contessina ...