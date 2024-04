Bundesliga | 28esima giornata | crolla il Bayern | colpo Stoccarda | poker del Lipsia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8 aprile 2024 - Dopo la ventottesimai dubbi sono sempre meno: manca solo la matematica (che potrebbe arrivare già il prossimo turno) per certificare che ilLeverkusen sarà campione di Germania. Decisiva la sconfitta delMonaco che3-2, in rimonta, in casa dell'Hedenheim, mentre le Aspirines vincono grazie al rigore di Wirtz che le porta a +16 dai bavaresi. Nella corsa Champions locentra una vittoria fondamentale contro il Borussia Dortmund grazie al solito Guirassy. Ripercorriamo tutte le partite di questo turno e vediamo la classifica. Tutti i match del weekend Il venerdì in campo Eintracht Francoforte e Werder Brema che pareggiano 1-1. Partita che offre pochi spunti nel primo tempo, ma che si accende nella ripresa: al 62' arriva il gol di Veljkovic ...