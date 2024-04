Brucia una discarica abusiva | nube tossica e nuovo disastro ambientale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024)alle porte della Capitale,in un terreno dell'ex proprietario di EcoX. Una colonna di fumo nero, visibile dall'Eur ai Castelli si sta alzando nel cielo di Roma mettendo in allarme tutto il quadrante sud. Are una grande quantità di pneumatici ad Ardea, nella località di Montagnano, a ridosso della frazione di Cecchina, il luogo prescelto per la costruzione del termovalorizzatore di Roma Capitale. Dalle ore 5 circa di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati ad Ardea in Via Montagnano SNC, con tre squadre, due Autobotti e il Carro Schiuma per l'incendio di unanon autorizzata composta principalmente da pneumatici e materiali di vario genere. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ...