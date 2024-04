Usa: Yellen, non accetteremo ondata di prodotti cinesi venduti in perdita - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - Washington "non accettera'" l'ondata di prodotti cinesi venduti in perdita sul mercato mondiale, come e' gia' accaduto in passato. Lo ha dichiarato il m ...borsa.corriere

Borse Ue a passo lento, focus su inflazione e banche centrali. L’oro aggiorna ancora i record - Il Nikkei ha chiuso la giornata in territorio positivo, superando momentaneamente quota 40.000 punti prima che le vendite per il profitto e il timore di un intervento valutario da parte delle autorità ...informazione

Perché le Borse mondiali non festeggiano i dati sbalorditivi sul lavoro negli Stati Uniti - Le Borse iniziano ad aver paura della straordinaria forza con cui gli Stati Uniti continuano a crescere. Anziché festeggiare, il mercato vende ...investireoggi