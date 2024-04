Borse allungano con auto e industria Wall Street sale | allarme DimonJpMorgan sui tassi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Inflazione e banche centrali sempre osservate speciali. Oro tocca nuovo record sopra 2.370 dollari, poi ritraccia. Petrolio in calo, euro poco mosso

Cina, Borse in calo a Shanghai e Shenzhen - Le azioni cinesi hanno registrato un calo in un contesto di mercati asiatici misti, con particolare attenzione al settore immobiliare in crisi. Le preoccupazioni sono state alimentate dalla situazione ...finanzaonline

B. Generali: raccolta netta totale marzo 600 mln, da inizio anno 1,6 mld (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - Banca Generali a marzo ha realizzato una raccolta netta totale di 600 milioni di euro (665 mln a marzo 2023), che ha portato il totale da inizio anno ...ilsole24ore

Borsa: Europa allunga a meta' giornata, a Milano (+0,6%) bene Interpump - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - I listini europei allungano il passo a meta' giornata in attesa di avere indicazioni sulla politica monetaria delle banche centrali dagli appuntamenti ...ilsole24ore