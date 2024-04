(Di lunedì 8 aprile 2024) Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, indell'avvio die di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica di taglio dei tassi. Parigi, Francoforte esalgono infatti dello 0,6%, con Amsterdam in aumento dello 0,3% e Londra dello 0,2%. Resta incerta Madrid, che cede lo 0,1%. Spread Btp-Bund in leggero calo a quota 140 punti base, gas stabile a 26 euro al Megawattora. Tra i titoli principali del listino milanese sempre bene Interpump (+3,4%), Iveco (+2,8%) e Saipem, che sale del 2,4%. Acquistinti anche su Tim in aumento del 2% dopo le conferme del gruppo sui tempi di cessione della rete e sulla sostenibilità post-operazione. In lieve calo Campari e Inwit, che cedono circa mezzo punto percentuale.

Avvio di seduta in leggero rialzo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,04%, l' Ftse All share una crescita dello 0,05%. (quotidiano)

Pochi spunti nelle prime battute di Piazza Affari, che si muove in linea alle altre Borse europee in attesa di segnali più chiari dalla banche centrali sui tempi di taglio dei tassi. L'indice Ftse ... (quotidiano)

Borsa: Milano cresce piano con l'Europa in attesa di Wall street - Parigi, Francoforte e Milano salgono infatti dello 0,6%, con Amsterdam in aumento dello 0,3% e Londra dello 0,2%. Resta incerta Madrid, che cede lo 0,1%. Spread Btp-Bund in leggero calo a quota 140 ...ansa

Borsa Milano positiva, pochi spunti in attesa banche centrali, bene, Leonardo, Diasorin - Spunti su Pirelli (BIT: PIRC) che sale dello 0,5%, dopo avere toccato un nuovo massimo da febbraio 2022 a 5,916 euro. A fare da traino Jefferies che ha alzato il rating a 'buy' da 'hold' e il target ...it.investing

Borsa 8 aprile: listini in rialzo in attesa di inflazione Usa e Bce. A Milano riflettori su Tim che smentisce Merlyn. Per l’oro nuovo record - Mercoledì in Italia le vendite al dettaglio annuale e quelle di febbraio. Invece giovedì si terrà il meeting della Bce sulla politica monetaria. Unisciti a FundsPeople, la… Leggi ...informazione