Borsa | Milano apre in marginale aumento | Ftse Mib +0 | 04%

Seduta di forti vendite per Piazza Affari che sconta, la pari delle altre Borse europee, le incertezze sulla tempistica del taglio dei tassi e le tensioni in Medioriente. Il Ftse Mib ha chiuso in ... (quotidiano)

Chiusura pesante per Piazza Affari, in rosso assieme alle altre Borse europee. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,29% a 34.010 punti. (quotidiano)