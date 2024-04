Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, in attesa dell'avvio di Wall street e di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica ... (quotidiano)

Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, in attesa dell'avvio di Wall street e di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica ... (quotidiano)

Borsa: l'Europa si consolida con Wall Street, Milano +0,8% - Le Borse europee, con l'avvio di Wall Street, consolidano il rialzo. La lente dei mercati, tra dopodomani e giovedì, è all'inflazione Usa, ai verbali della Fed e alla riunione della Bce. (ANSA) ...ansa

Produrre una Borsa che Armani vende a 1800 euro costa 93 euro: i margini svelati dalla procura di Milano - Il brand di alta moda Giorgio Armani vende un loro modello di Borsa a 1.800 euro circa nei negozi. Ma quando costa realmente questa Borsa E chi realmente la produce Ecco cosa ha svelato l’operazione ...fanpage

Borsa: Milano cresce piano con l'Europa in attesa di Wall street - Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, in attesa dell'avvio di Wall street e di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica ...ansa