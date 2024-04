(Di lunedì 8 aprile 2024) Pochi movimenti sulle Borse europee nell'inizio di una settimana nella quale sono attesi soprattutto i dati sull'inflazione statunitense e i verbali dell'ultimo Federal open market committee della Federal reserve. Gli operatori sembrano aspettare quindi ancora segnali più chiari dallasui tempi di taglio dei tassi, con i listini azionari di Francoforte e Parigi che salgono di mezzo punto percentuale eche li segue in aumento dello 0,4%. Più cauta Amsterdam (+0,1%),Londra, mentre è in calo dello 0,1% Madrid. Tranquillo anche lo spread tra Btp e Bund attorno ai 141 punti base, così come il gas quotato 26,5 euro al Megawattora. Sul fronte delle materie prime il petrolio è limato di qualche frazione ma tiene per ora quota 86 dollari al barile, mentre prosegue la corsa dell'argento che ha ...

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in avvio di giornata: la Borsa di Francoforte sale dello 0,1%, Londra e Parigi sono piatte, mentre Amsterdam scende dello 0,1%. La ... (quotidiano)

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in avvio di giornata: la Borsa di Francoforte sale dello 0,1%, Londra e Parigi sono piatte, mentre Amsterdam scende dello 0,1%. La ... (quotidiano)

Pochi spunti nelle prime battute di Piazza Affari, che si muove in linea alle altre Borse europee in attesa di segnali più chiari dalla banche centrali sui tempi di taglio dei tassi. L'indice Ftse ... (quotidiano)

Borsa: l'Europa piatta attende le banche centrali, Milano +0,4% - Tranquillo anche lo spread tra Btp e Bund attorno ai 141 punti base, così come il gas quotato 26,5 euro al Megawattora. Sul fronte delle materie prime il petrolio è limato di qualche frazione ma tiene ...ansa

Prezzo del gas in calo in Europa, ma il settore resta incerto - I prezzi del gas in Europa scendono con scorte a livelli record. Cosa aspettarsi e perché il settore energetico europeo resta sotto osservazionemoney

Ucraina: raid a centrale Zaporizhzhia, per Aiea 'rischi incidente nucleare' - Danneggiato involucro reattore ma non compromessa sicurezza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - L'involucro del reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina e la piu' ...borsaitaliana