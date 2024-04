Borsa | l' Europa chiude positiva | Francoforte +0 | 78%

Le Borse europee, con l'avvio di Wall Street , consolida no il rialzo. La lente dei mercati, tra dopodomani e giovedì, è all'inflazione Usa, ai verbali della Fed e alla riunione della Bce. L'indice ... (quotidiano)

Le Borse europee, con l'avvio di Wall Street , consolida no il rialzo. La lente dei mercati, tra dopodomani e giovedì, è all'inflazione Usa, ai verbali della Fed e alla riunione della Bce. L'indice ... (quotidiano)

Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, in attesa dell'avvio di Wall street e di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica ... (quotidiano)