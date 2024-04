Borgo Pinti ha paura | Minacce a chi protesta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) FIRENZEsi rigira nel letto la notte, non dorme per i frequentatori scalmanati di alcuni locali aperti fino a tardi. Clienti con il drink in mano in strada, sotto le loro finestre, incuranti del volume della loro voce. E se qualcuno, rispondono con urlacci e perfino. "Non dica come mi chiamo perché ho: sono anziano, vivo da solo e ricevo già telefonate in piena notte", ci dice un residente che, appunto, vuole restare anonimo. Esagerazioni? Non sembra. A giudicare anche dall’esito di unamessa in atto dai residenti venerdì notte: i cartelli appesi in strada per invitare al contegno e ai toni soft (graficamente ispirati al ’’non disturbare’’ delle camere d’albergo) sono stati strappati, i portoni presi a calci. Doveva essere, nelle ...