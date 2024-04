Bordata agli euroscettici di Marina Berlusconi E un dubbio | ce l’aveva anche con qualcuno del centrodestra in Italia?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 aprile 2024) «Credo che abbia molto senso e che sia giusto votare per Forzache è un partito che nell’Europa crede per davvero e che ha l’Europa nel suo dna. Vista la situazione attuale, di tutto abbiamo bisogno meno che di un’Europa fragile». Parola di, al margine della proiezione del film su Ennio Doris a Roma. «Mi auguro che non facciano un buon risultato, che non crescano o crescano poco, i partiti. Bisogna sempre ricordare che Fi è l’unico partito a far parte della grande famiglia del partito popolare europeo. Che nel nuovo Parlamento europeo continuerà ad avere un ruolo da protagonista: sarà il primo partito. Votare per FI significa votare per chi avrà un ruolo da protagonista e sarà nella cabina di regia e non per chi avrà un ruolo da comparsa», ha dichiarato. Leggi ...