Bonus Mamme | Arretrati Disponibili e Modalità di Richiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma - Le lavoratrici madri possono ora beneficiare deglirelativi al, un'iniziativa volta a fornire uno sgravio sui contributi previdenziali fino a tremila euro lordi annui nel settore privato. Questo si traduce in un aumento netto in busta paga che può arrivare fino a 150 euro al mese. Nel settore pubblico, l'applicazione di questa agevolazione è attesa con la busta paga di maggio e includerà il riconoscimento delle quote arretrate dal 1° gennaio 2024. Vediamo i dettagli su chi può richiedere il, la durata e come procedere con la domanda. A Chi È Rivolto ilL'incentivo mira ad eliminare la quota dei contributi previdenziali a carico delle madri lavoratrici con contratto a tempo indeterminato. Questa esenzione riguarda sia le dipendenti ...