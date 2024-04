Bollette | addio al mercato tutelato | energia alle stelle Una giungla con 700 operatori | clienti divisi in categorie

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ormai è ufficiale l'al "" per ledell', una decisione presa nel 2017 e poi continuamente rimandata fino ad ora, quando il ministro Fitto ha deciso di blindarla, inserendola come "riforma abilitante del Pnrr". La decisione - riporta Il Fatto Quotidiano - comporterà la deportazione forzata di 5 milioni didal cosiddetto "servizio a maggior tutela" verso il libero, cioè in unadove 700 e rottisi contendono ia suon di chiamate moleste e offerte incomprensibili. Il passaggio però non avverrà subito: ifiniranno prima, da luglio, nelle "tutele graduali", cioè saranno serviti per tre anni dache ...