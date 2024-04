Bojinov a CM | 'Vlahovic a 15 anni mi disse | sarò come Ibra Juve | che aspetti a chiamare Del Piero e Chiellini?'

(Di lunedì 8 aprile 2024) Valeri, ex attaccante dellantus e della Fiorentina, ha rilasciato un`intervista in esclusiva a IlBianconero. Tra i temi affrontati,...

MOMENTI SI-MOMENTI NO NEL (FORSE) ULTIMO JUVE-FIORENTINA - Ad esempio la tendenza che vede Dusan Vlahovic, grande ex, non aver ancora segnato quando ha affrontato la squadra di Italiano. Il serbo arriva all’appuntamento rimpolpato di fiducia dalla rete contro ...firenzeviola

AMICI-NEMICI PER LA QUARTA VOLTA E UN TREND DA CONFERMARE - Milenkovic contro Vlahovic, amici nella vita ma in campo contro ancora una volta. Con il difensore serbo che cercherà di mantenere il trend che vuole l'ex attaccante ancora a secco di gol ...firenzeviola

Zazzaroni sulla nazionale: per vincere è necessario avere ottimi giocatori, non grandi allenatori - Il giornalista ha aggiunto: 'Con i buoni giocatori bastano i Pozzo, i Bearzot, i Valcareggi, Mancini ha puntato sull'unità del gruppo' ...it.blastingnews