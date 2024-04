Blocco del conto corrente di un defunto | senza questa documentazione i familiari devono rinunciare ai soldi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 8 aprile 2024) In caso di decesso, ilattivo viene bloccato. Quali sono i documenti da presentare per accedere alle somme depositate? Scopriamolo. Tra i beni oggetto dell’eredità di un congiunto deceduto potrebbe esserci anche il. Per sbloccare ildi ungli eredipresentare una precisa– informazioneoggi.itAffinché le somme in giacenza possano essere trasferite agli eredi, tuttavia, è necessaria l’apertura della successione.tale operazione, l’istituto di credito non può sbloccare il, per evitare prelievi da parte di soggetti non autorizzati. Cosa bisogna fare per svincolare ildi un ...