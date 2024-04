Bitcoin | le storie dei bergamaschi truffati | “Ho iniziato con 250 euro | poi ne ho persi 160 mila”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bergamo. C’è chi ha perso poche centinaia die chi centinaia di migliaia. Tutti, però, hanno imparato una lezione: diffidare da chi promette guadagni altisonanti, da chi parla di “algoritmi miracolosi” e chiede bonifici esteri o bonifici per “sbloccare” i fondi. Parliamo di truffe dei, criptovalute. “Questa nuova frontiera dell’investimento mi incuriosiva. Ero attratta dai messaggi pubblicitari online, magari sponsorizzati da personaggi famosi. Hocon 250, poi…”. Poi non è andata come immaginava. A.M., ex funzionaria statale, è una delle tante persone cadute nella trappola dei falsi. La sua storia (ne racconteremo più di una) è arrivata all’attenzione di Adiconsum Bergamo, l’associazione in difesa dei consumatori. “Ho cominciato a informarmi in rete – racconta la ...