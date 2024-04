Biondi Santi riceve i buyer in città | Banfi punta sugli incontri in azienda Ecco i grandi assenti al Vinitaly

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 aprile 2024) «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?». Probabilmente la citazione morettiana spiega meglio di mille dissertazioni la dinamica - a volte sofferta, a volte provocatoria, ma sempre frutto di lunghe riflessioni - di chi ha deciso di rinunciare a. Ad ogni modo, la 56esima edizione del Salone del vino è sold-out, come hanno annunciato gli organizzatori. Saranno oltre 4mila le cantine espositrici ospitate nei 100mila metri quadrati del quartiere fieristico di Verona tra domenica 14 e mercoledì 17 aprile. Ma come ogni anno non mancano le voci fuori dal coro, i ‘dissidenti’ - meno dello scorso anno in realtà - che hanno fatto altre scelte convinti che il sistema fieristico sia ormai desueto e poco adatto alla lora realtà. C’è chi lo ritiene un investimento eccessivo e chi ha semplicemente rimodellato l’attività di comunicazione ...