Bimba giù dal balcone | è grave

(Di lunedì 8 aprile 2024) PIACENZA Incidente in una palazzina a Piacenza. Una bambina di nove anni – per cause ancora da accertare – è caduta dal terrazzo di casa riportando gravi ferite. La piccola si trovava sul terrazzo dell’abitazione e, forse giocando con una palla, dopo essersi sporta dalla ringhiera o averla scavalcata, è precipitata sullo scivolo che porta al garage dell’immobile da un’altezza di oltre quattro metri. Nessuno avrebbe assistito all’accaduto: a dare l’allarme al 118, è stata la nonna che, in quel momento, si trovava in una altra stanza della casa. E che, vista la nipote adagiata sul selciato, ha attivato subito i soccorsi. Nella caduta laavrebbe riportato lesioni interne e un trauma cranico. I sanitari hanno disposto il suo trasferimento con l’eliambulanza all’ospedale ‘Maggiore’ di Parma, centro dotato, di un reparto di neurochirurgia. Le condizioni di salute ...