Billie Eilish | in pre-order il disco Hit Me Hard and Soft

(Di lunedì 8 aprile 2024)ha annunciato l’uscita del suo terzo album in studio, Hit Meand, da oggi disponibile in pre-ha annunciato l’uscita del suo attesissimo terzo album in studio, Hit Meandprevista per il 17 maggio in tutto il mondo, disponibile da ora per il pre-. Il nuovo album è il lavoro più coraggioso dell’artista finora, una raccolta tanto diversa quanto coesa di brani, unpensato per essere ascoltato nella sua interezza, dall’inizio alla fine. L’album fa esattamente ciò che il titolo suggerisce: colpisce duramente e dolcemente a livello di testi e di musiche, mescolando i generi e sfidando i trend mano a mano che ci si addentra nell’ascolto. Hit Me ...

