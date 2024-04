Biasin | «Il Milan ha cambiato tanto? Ma anche l’Inter! E solo 11 punti persi»

(Di lunedì 8 aprile 2024)ha detto la sua su Inter e. Il giornalista ricorda ai commensali in studio, chei nerazzurri hannoin estate. PERCORSO NETTO ? Fabrizio, in collegamento su Pressing, si è espresso così: «Ilsta facendo molto bene perché sta andando a ritmo scudetto 2022. Ma di fronte ha una squadra che sta facendo percorso netto, ha perso11. Ilha, maha: haOnana, ha perso Brozovic, Lukaku, Gosens, Skriniar, D’Ambrosio, Dzeko e tanti altri. Non era così automatico chedovesse andare così ...

Niente paura del derby-scudetto: il Milan sta troppo bene per rallentare - 'È ancora presto per parlare di seconda stella dell'Inter nel derby, ci sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà'.Sono parole del capitano del Milan Davide Calabr ...informazione

Biasin conferma l’interesse per un talento: “All’Inter piace molto: Inzaghi…” - Difficile prevedere adesso cosa faranno le altre. Il Milan secondo me farà due-tre colpi di valore specialmente nel ruolo di prima punta. Immagino che il Napoli possa fare molto mercato per via della ...fcinter1908

“Era dell’Inter”, il retroscena di Biasin spiazza tutti: l’ha detto sul big del Milan - Come affermato da Biasin, Antonio Conte avrebbe messo il veto sull’affare perché avrebbe preferito un profilo più maturo che avrebbe garantito da subito un certo rendimento. Così, Leao andò al Milan e ...spaziomilan