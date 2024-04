Benzina | torna l’allarme prezzi | nuovi massimi da sei mesi | si riavvicina la soglia dei 2 euro al litro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 aprile 2024) La questione è ormai sparita dai radar del dibattito politico, ma il prezzo dei carburanti èto a salire e a toccare livelli che non si vedevano da sei. Lain modalità self ha raggiunto il massimo dal 19 ottobre, circa seifa, quando pesava l’inizio del conflitto a Gaza. L’aumento delle quotazioni del petrolio influisce sul costo dei carburanti, con lain modalità self che raggiunge 1,911al, secondo quanto riportato dall’ultima elaborazione di Quotidiano Energia. Un valore in netto aumento rispetto agli 1,900 precedenti. Non va meglio per il diesel self, a quota 1,811alcontro gli 1,803 precedenti.rincari: prezzo più alto da sei ...