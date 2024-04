Benzina torna ai massimi di 6 mesi fa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 11.43 Con una media al self di 1,911 euro, il prezzo dellato aidel 19/10. Le compagnie oscillano tra 1,906 e 1,928 euro/litro, mentre i distributori no logo sono a 1,897. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,811 euro al litro (da 1,803). Sul servito per lail prezzo medio è 2,048 euro al litro (da 2,037): le compagnie tra 1,999 e 2,131; no logo a 1,950. Diesel servito a 1,951 euro: prezzi medi delle compagnie 1,889-2,029 euro/litro e no logo a 1,853 euro.