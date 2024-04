Benzina ai massimi da sei mesi | al self è a 1 | 911 euro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Salgono i prezzi dei carburanti, con lache raggiunge alil massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei. Dopo il rally del petrolio e l'aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati, il prezzo medio praticato dellain modalitàè 1,911al litro (1,900 il valore precedente), con le compagnie tra 1,906 e 1,928/litro (no logo 1,897). In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 aprile, il prezzo medio praticato del dieselè 1,811al litro (1,803 il dato precedente).

