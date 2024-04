Benzina ai massimi da sei mesi | al self è a 1 | 911 al litro | volano anche i prezzi in autostrada

Salgono i prezzi dei carburanti, con la Benzina che raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi . Dopo il rally del petrolio e l'aumento delle quotazioni internazionali anche ... (quotidiano)

Al servito, il prezzo medio della Benzina è 2,048 euro al litro, contro il 2,037 precedente. 1,950 quella senza logo, mentre il prezzo dei distributori delle compagnie balla tra 1,990 e 2,131 euro/L.

