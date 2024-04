Benzina ai massimi da 6 mesi | oltre 1 | 9 euro al self Ecco i prezzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8 aprile 2024 – Gli automobilisti se ne erano accorti da soli fermandosi a fare rifornimento alle pompe di, ma ora c’è anche la conferma di chi, per lavoro, segue l’andamento deidel carburante. E la, ahinoi, ha superato quota 1,9al litro in modalitàcon in servito che in molti casi è arrivato alla soglia psicologica dei dueal litro. Prezzo dellaal massimo da 6Un livello deidellache raggiunge alil massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei. Dopo il rally del petrolio e l'aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati, il prezzo medio praticato della...