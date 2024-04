Benfica | obiettivo José Mourinho per la panchina dalla prossima stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024)potrebbe tornare in. Come riporta la stampa portoghese infatti, ilsarebbe intenzionato ad affidare la guida della squadra all’ex allenatore della Roma, e ci sarebbe anche già stato un contatto tra le due parti. Dal canto suo però, lo Special One sarebbe disposto ad accettare solo in caso di addio del tedesco Roger Schmidt, l’attuale tecnico delle Aquile. SportFace.