Benevento-Juve Stabia | rissa nel finale tra le due panchine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel recupero della sfida tra, con il punteggio sullo 0-0, gli animi si sono surriscaldati tra le due. A rendere ancor più incandescente il clima è stata la mancata restituzione del pallone agli ospiti da parte degli Stregoni dopo che l’estremo difensore Thiam aveva accusato un problema fisico. L’arbitro ha dovuto estrarre il cartellino rosso all’indirizzo di due collaboratori, uno per parte, e il gioco è rimasto fermo per oltre tre minuti. SportFace.

La diretta LIVE di Benevento-Juve Stabia , match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Nel girone C c’è aria di festa allo stadio Ciro Vigorito, visto che gli ospiti cercano ... (sportface)

