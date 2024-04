Benevento-Juve Stabia | assetto e uomini | i dubbi di Auteri

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSfoglia la margherita in vista del big match di questa sera (ore 20:30) misterper scegliere la squadra da mandare in campo al ‘Ciro Vigorito’. Il blitz dell’Avellino a Torre del Greco (0-4) cambia in maniera importante le carte i tavola perché ora i giallorossi sono scivolati in classifica al terzo posto dietro agli irpini (-1). Ilnon ha grandi alternative: contro la, alla quale basta un pareggio per spiccare il volo in serie B, la squadra sannita deve puntare al bottino pieno per presentarsi allo scontro diretto con i biancoverdi al ‘Partenio-Lombardi’ (15 aprile) con un piccolo vantaggio da gestire. All’appello mancano ormai solo quattro giornate e il tecnico dei giallorossi è perfettamente consapevole che il margine di errore è ridotto al minimo. Il ...

