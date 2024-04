(Di lunedì 8 aprile 2024) "Sedecide di porre fine alla guerraun attacco esteso aper sconfiggere Hamas, non avrà il mandato per continuare a servire come primo ministro". Lo ha detto il ministro della sicurezza nazionale - e leader di destra radicale - Itamar Ben, citato dai media. Prima di lui l'altro ministro di destra radicale di 'Sionismo religioso', e responsabile delle finanze, Bezalel Smotrich, secondo i media, ha convocato il suo partito per valutare la situdopo l'annuncio dell'esercito del ritiro da Khan Yunis, nel sud di Gaza.

Ben Gvir, senza azione a Rafah, Netanyahu non più premier - "Se Netanyahu decide di porre fine alla guerra senza un attacco esteso a Rafah per sconfiggere Hamas, non avrà il mandato per continuare a servire come primo ministro". (ANSA) ...ansa

Palestinian dies after 38 years in Israeli prisons - Hamas accused Israel of “deliberate medical negligence” in Daqa’s death. In a statement Monday, Israel’s National Security Minister Itamar Ben-Gvir said Daqa died of natural causes.naharnet

Ben-Gvir: If Netanyahu ends war without Rafah operation, he will lose his mandate as PM - National Security Minister Itamar Ben-Gvir stated in a Monday post on X that if Prime Minister Benjamin Netanyahu ends Israel's war against Hamas without an extensive attack on Hamas in Rafah, he will ...msn