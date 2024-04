Belpasso | arrestato 39enne dopo aver fatto due rapine armato di coltello Video

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 I Carabinieri della Stazione di, al termine di articolate indagini, hannoun pregiudicatodi, poiché ritenuto responsabile di due diverseavvenute nei giorni scorsi, con le stesse modalità, in altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino. In particolare, il 20 marzo scorso i militari dell’Arma erano intervenuti in una tabaccheria di Via Vittorio Emanuele II dove poco prima un individuo, travisato da uno scaldacollo e sotto minaccia di un, si era impossessato della somma contante contenuta nelle casse (circa 300€), e di alcuni pacchetti di sigarette. Fin da subito, i Carabinieri diimmediatamente intervenuti, grazie alla profonda conoscenza del tessuto criminale ...

