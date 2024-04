La Bce ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita per il 2024 allo 0,6% (dallo 0,8% di dicembre). L'attività economica dovrebbe rimanere moderata nel breve periodo, per poi crescere dell'1,5% nel ... (quotidiano)

Bce, si riduce la stretta sul credito per le aziende - La stretta sul credito alle imprese della zona euro è proseguita nel primo trimestre del 2024, ma meno intensamente dell'ultimo trimestre 2023. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio Bce sull'accesso ...ansa

Come i mutui a tasso variabile sono cambiati con l'aumento dei tassi Bce - L’aumento dei tassi Bce degli ultimi mesi, e la recente decisione di lasciare, almeno per il momento, la situazione invariata, ha generato una serie di conseguenze per coloro che hanno sottoscritto mu ...idealista

Piazza Affari flat dopo minute Bce, domani job report Usa - Chiusura poco mossa a Piazza Affari. I verbali della Bce rafforzano l’idea di un taglio dei tassi a giugno, domani il job report Usa ...finanzaonline