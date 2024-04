Bce | imprese eurozona prevedono moderazione aumenti prezzi e salari

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr. (askanews) – Nell’area euro leriportano una riduzione della disponibilità di prestiti bancari, ma al tempo stesso anche un calo anche del loro fabbisogno di credito. Secondo l’ultima indagine condotta dalla Banca centrale europea, le condizioni di finanziamento si sono ulteriormente inasprite nel primo trimestre di quest’anno, ma con un ritmo meno marcato di quello registrato quarto trimestre del 2023. Le aziende si attendono attenuazioni sila della dinamica deiche praticano, sia deglideiche erogano. La crescita del deficit finanziamento è stata meno evidente che nei tre mesi precedenti, prosegue la Bce. Si è ridotto il numero diche ha riferito didi fatturato, mentre è aumentata la quota di aziende che guarda in ...

