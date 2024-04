Bassetti | “L’epidemia di morbillo è partita Il peggio arriverà in estate”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 – Si dice “preoccupato” e soprattutto stupito del fatto che “nessuno se ne preoccupi”. Sono le parole di Matteo, primario di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, che ha commentato i dati sui casi diregistrati nei primi tre mesi dell’anno in Italia. “E’un’epidemia” e il picco “si verificherà a cavallo dell’”. I dati sulpubblicati oggi dall'Iss (Istituto superiore di sanità) "confermano che purtroppo in questo 2024 èun'epidemia: abbiamo numeri significativi, 213 casi in 3 mesi, rispetto al 2023 con pochi casi. E' solo l'inizio, ildeve arrivare e temo che sarà a cavallo dell'. La popolazione colpita è non vaccinata o con una sola dose, tra 15 e 40 ...