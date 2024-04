Basket | Serie A2 2023 2024 | Rimini espugna a sorpresa il parquet di Torino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Grandenel posticipo della 30esima giornata diA2. La RivieraBancainfatti 84-76 ildella Reale Mutua. Grande secondo tempo della formazione romagnola, che dopo aver concluso la prima metà di gara sotto di un punto, ha preso il largo grazie al 27-15 di parziale nel terzo quarto, per poi amministrare il vantaggio negli ultimi 10?. Decisivi i due americani della squadra ospite, Derrick Marks e Justin Johnson, che hanno trascinato i compagni rispettivamente con 26 e 24 punti. In casa torinese non basta la doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi di Poser. Grazie a questa vittoriasi conferma in sesta posizione nel girone Rosso, ma soprattutto fa un deciso passo avanti in ottica qualificazione ai ...

