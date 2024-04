Basket | in serie C il CUS Pisa supera Montevarchi e sogna un play-out favorevole

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Importante successo in casa del Cosmocare CUS, che hato in un caldissimo finale la Fides, già salva, balzando al terzultimo posto, ad un passo dalla quartultima Bottegone, in attesa della sfida decisiva dell’ultimo turno, del girone di qualificazione per la permanenza inC, a Fucecchio. I padroni di casa, che aerano stati letteralmente spazzati via, andati in svantaggio al riposo, hanno disputato un terzo periodo di grande spinta, prendendo un vantaggio a due cifre, difeso vittoriosamente, non senza colpi di scena, nei secondi conclusivi. LA CRONACA – Parte bene il CUSche, con Fiorindi, Buzzo, Carpitelli, Cosci e Quarta a canestro, segna 18 punti nel primo quarto, terminato in lieve vantaggio ...

