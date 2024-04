Basket Il Galli vince con autorità a Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 08 aprile 2024 – La Polisportivarispetta i pronostici della vigilia e conpassa sul campo di. Una gara ben interpretata dalla formazione di coach Garcia, che fin dalla prima frazione ha messo la gara sui giusti binari chiudendo avanti 15-26. Stessa sorte nel secondo periodo, con il margine salito a diciotto lunghezze alla pausa lunga. Una partita che ha permesso di ruotare tutte le ragazze, con Nasraoui tornata protagonista (19 pt per lei) mentre continua la crescita di Petrova, decisiva con 18 punti e 12 rimbalzi. Stella Azzurra: Schena, Garofalo, Zangara, Brzonova, Sasso Polisportiva: Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola, Petrova Pronti via e in un amen è già fuga per la squadra di coach Garcia, con De Cassan e Petrova a timbrare lo 0-8.chiama subito ...