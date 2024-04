Basket c poule salvezza Novellara | era ora | battuto l’Ozzano

(Di lunedì 8 aprile 2024)76 OZZANO 71 PALLACANESTRO: Ferrari 11, Frediani, Morini Mar. 3, Folloni 13, Rinaldi 13, Franzoni 11, Morini Mat. ne, Spaggiari ne, Iannelli 4, Riccò 5, Doddi 11, Bovio 5. All. Boni. CMO OZZANO: Scapinelli 2, Margelli 8, Landi 8, Usmane ne, Mengozzi ne, Kissima 18, Nanni 2, Manzoni, Bonfiglio 6, Gogishvili 7, Odah 20, Ottavi ne. All. Moretti. Arbitri: Santacroce e Pongiluppi di Modena. Parziali: 15-21, 31-35, 54-48, 66-66.(2) interrompe un lungo digiuno, superando all’overtime Ozzano (0) e conquistando così la prima vittoria nella. I biancorossi sembrano avere il passo giusto, dopo un avvio in salita, per vincere nei 40’ regolamentari, ma i bolognesi impattano a quota 66 con Kissima. Nell’overtime la decidono una tripla di Ferrari e il canestro ...

