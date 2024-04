Basket - B maschile Bcl vince e spera ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) BCL 95 CAMPUS 87BALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 6, Barbieri 3, Lenci, Lippi 11, Barsanti 3, Simoneti 25, Tempestini 7, Del Debbio 16, Brugioni, Pierini 2, Trentin 22. All.: Olivieri. CAMPUS VARESE: Zhao 28, Kouassi 8, Bottelli 12, Tapparo, Scola 2, Golino 4, Bortoli 12, Carità 7, Capellaro 4, Mana 10. All.: Roncari. Arbitri: Cirinei di Pisa e Barbarulo di Firenze. Note: parziali 24-23, 54-41, 70-67. LUCCA - Missione compiuta, ma con maggiore fatica, forse, di quanto ci si potesse attendere. Campus rimane in partita fino all’ultimo. Un parziale di 20-12 nell’ultimo quarto (che i biancorossi si aggiudicano per 25-20) chiude i giochi; ma è servita un tripla di Del Debbio a scrivere il game over, visto che i tiri da lontano di Zhao, avevano riportato sotto Varese, a -5 a pochi secondi dal termine. Bcl ritorna, dunque, are dopo ...